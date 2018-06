Storskærmsbold skal skaffe flere kroner i kassen

Fredericia viser 54 VM-kampe på storskærm midt i byen. Det skal være med til at lokke flere kunder ind i byens butikker.

Pladsen foran Rådhuset i Fredericia er forvandlet til en stor græsbane, og på storskærm kører sommerens helt store sportsbegivenhed for fulde drøn.

Fredericia er en af de byer i TV SYDs område, der satser på at bruge VM til at få flere gæster til byen og flere kunder i butikker.

- Vi håber, der kommer gæster fra andre byer, som også får lyst til at handle i vores butikker istedet for at tage til f.eks. Kolding Storcenter, siger Ole Mortensen formand for Fredericia Shopping til TV SYD.

Charlotte Mortensen (til højre) synes, det er hyggeligt, at se fodbold sammen med andre. Foto: Bárður Michaelsen, TV SYD

Fredericia Kommune har valgt at give et tilskud på 100.000 kroner, og sammen med byens erhvervsliv bliver der investeret 500.000 kroner på at få mere liv i byen.

Og selvom en kamp mellem Iran og Marokko naturligvis ikke er så stort et tilløbsstykke som Danmarks kampe, tror Ole Mortensen stadig på, at det er en god idé.

- Det betyder jo, at der kommer nogle nye kundegrupper til byen, og alt hvad der kan være med til at vise byen frem, er godt, siger Ole Mortensen.

Fredericia viser de fleste kampe på storskærm. Foto: Bárður Michaelsen, TV SYD

Storskærmen i Fredericia er sammen med de mange krydstogskibe med til at skabe liv, og mens de indledende kampe bliver spillet, er der er fodbold på storskærmen hver eneste dag fra den 14. juni til den 28. juni.