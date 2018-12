Bedre forhold for patienter: Stort hospitalsbyggeri bliver indviet

Tirsdag eftermiddag blev nybyggeriet Nye Nord på knapt 11.000 m2 indviet på Regionshospitalet Horsens.

En-sengsstuer med eget bad og toilet, mindre ventetid og færre flytninger og indlæggelser. Det er noget af det, patienterne i Horsens og omegn kan se frem til.

Tirsdag eftermiddag blev snoren klippet til Nye Nord, der er navnet på den nye afdeling B på Regionshospitalet Horsens.

Vi får meget bedre og hurtigere forløb for patienterne. De vil opleve færre skift – og personalet kommer til dem, i stedet for at de skal transporteres rundt på hospitalet. Lisbeth Holsteen Jessen, direktør, Regionshospitalet Horsens

- Det er en fantastisk dag, som vi har glædet os til. Pladsforholdene for patienterne har været pressede, og området har stor befolkningstilvækst, så vi har manglet pladsen. Nu står det nye byggeri klar til at tage i brug, siger hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen til TV SYD.

Den fire etager høje og 10.900 kvadratmeter store tilbygning til hospitalet skal rumme nye ambulatorier, nye operationsstuer, ny intensivafdeling, ny opvågning og to nye sengeetager udelukkende med en-sengsstuer samt et auditorium.

- På operationsgangen kommer vi til at få nogle meget bedre og hurtigere forløb for patienterne. De vil opleve færre skift – og personalet kommer til dem, i stedet for at de skal transporteres rundt på hospitalet, forklarer direktøren.

Den nye afdeling Operation og Opvågning giver også patienterne en række fordele.

- En lang række af patienterne møder ind i opvågningen om morgenen, bliver opereret og kan gå hjem samme dag fra opvågningen, slutter Lisbeth Holsteen Jessen.

De første patienter forventes at tage Nye Nord i brug i det tidlige forår. Herefter skal resten af hospitalet renoveres frem mod 2025, så det kommer til at leve op til nutidige standarder.