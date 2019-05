Stram Kurs har udpeget kandidat til Sydjyllands Storkreds

Den 53-årige fængselsbetjent Carsten Normann Munk fra Suldrup ved Aalborg bliver spidskandidat for partiet Stram Kurs i Sydjyllands Storkreds.

Det bliver den 53-årige fængselsbetjent Carsten Normann Munk, der skal repræsentere partiet i Syd- og Sønderjylland.

For indtil for en måned siden var han medlem af Nye Borgerlige, og han var i 2017 opstillet som byrådskandidat for partiet i Aalborg ved kommunalvalget i 2017. I 2013 var han kandidat for Dansk Folkeparti, som han nåede at være medlem af i 14 år.

- Jeg glæder til at komme i gang med valgkampen i Sydjyllands Storkreds. Det er en svær opgave at skulle konkurrere med de to partiformænd, Pernille Vermund, Nye Borgerlige, og Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti - men jeg er klar til at tage kampen op, siger Carsten Normann Munk til TV SYD.

I Østjyllands Storkreds, der bl.a. omfatter Hedensted og Horsens kommuner, stiller Helmuth Nyborg, 82 år, tidligere intelligensforsker på Aarhus Universitet, op for Stram Kurs.