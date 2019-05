Stram Kurs mister lokal kandidat efter et døgn

Kim Holmgaard Madsen, Esbjerg, der tirsdag blev opstillet som folketingskandidat for Stram Kurs i Sydjyllands Storkreds, har onsdag formiddag meldt sig ud af partiet.

Han mener, at det, han så fra Rasmus Paludan i tirsdagens partilederdebatter på DR1 og TV2, var useriøst.

- Jeg sad ligesom så mange andre danskere tirsdag og så partilederrunden. Jeg må bare sige, at jeg havde forventet, at det blev mere seriøst, når valget gik i gang. Det synes jeg også, at jeg havde hørt, at det skulle til at blive, siger Kim Holmgaard Madsen til Ritzau.

Han har tidligere siddet i byrådet i Esbjerg for Dansk Folkeparti og Liberalt Folkeparti, som han stiftede sammen med sin far Freddie H. Madsen.

TV SYD arbejder på at få en kommentar fra både Kim Holmgaard Madsen og Rasmus Paludan.