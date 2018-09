Stram Kurs på demonstrationsturné i Syd- og Sønderjylland

I weekenden har Partiet Stram Kurs afholdt sine to første af i alt seks demonstrationer i Syd- og Sønderjylland. Fem er anholdt i den forbindelse.

Lørdag fik Askelunden i Esbjerg besøg af det indvandrerkritiske parti Stram Kurs, og søndag var turen kommet til Varbergparken i Haderslev.

Stram Kurs blev stiftet i 2017 med partileder Rasmus Paludan i front. Partiet vil blandt andet have stoppet muslimsk indvandring, og de ønsker samtidig, at et stort antal muslimer hvert år forlader landet.

Partiet har planlagt yderligere 19 demonstration i løbet af september og oktober. Her foregår fire af dem i Sydjylland. Alle demonstrationer foregår ved udsatte boligområder.

Formålet med demonstrationerne er ifølge partilederen selv at øge kendskabet til partiet og få tilslutning til deres politik.

Kommende demonstrationer i TV SYD’s sendeområde 16. september i Korskærparken, Fredericia

23. september i Skovparken, Kolding

6. oktober på Hybenvej, Horsens

7. oktober i Findlandsparken, Vejle

- Vi håber at opnå det, som vi altid opnår. Nemlig god dialog og større kendskab til vores politik, og selvfølgelig et fokus på, at der er nogle taberghettoer i Danmark, hvor der ikke bliver gjort nok for at løse problemet, siger Rasmus Paludan til TV SYD ved demonstrationen i Haderslev søndag.

Ved demonstrationen i Haderslev søndag blev fire anholdt, mens en enkelt blev anholdt under demonstrationen i Esbjerg.

På partiets hjemmeside beskriver de deres politiske grundlag som ’mest muligt lykke til flest mulige etniske danskere.’

I næste weekend er der planlagt demonstration i Korskærparken i Fredericia.