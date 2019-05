Analytiker: Stram Kurs truer DF og nye Borgerlige i Syd- og Sønderjylland

Hvis jeg var Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige, ville jeg holde godt øje med Stram Kurs i Syd- og Sønderjylland, siger politisk analytiker.

Hvem går frem, og hvem går tilbage i Syd- og Sønderjylland?

Det ved vi først, når valgresultatet er kendt efter den 5. juni, men her er svarene ifølge nyhedsredaktør på JydskeVestkysten og politisk kommentator på TV SYD, Kim Dahl Nielsen.

Svarene baserer sig på en valgprognose fra Altinget set i forhold til seneste folketingsvalg i 2015.



Dansk Folkeparti går tilbage fra seks til fire mandater:

Kim Dahl Nielsen: - De står til et katastrofe. At miste en trediedel kommer til at gøre ondt på Kristian Thulesen Dahl.

Hvilke DF'ere kommer ind? - Peter Kofod forlader dansk politik, han ville ellers have været sikker. Marie Krarup kommer antageligt ind. Slagsmålet om de øvrige pladser i partiet bliver tæt.

Nye Borgerlige kommer i følge prognosen ind med et mandat:

- Pernille Vermund vil være i nærheden af Kristian Thulesen Dahl under hele valgkampen, fordi hun vil hugge så mange af hans stemmer som overhovedet muligt.

Stram Kurs stiller op for første gang:

- Der er lavet to målinger, hvor de kommer ind med 4-5 mandater. Med det, der kendetegner Syd- og Sønderjylland, får de et bedre valg her end i de nuværende meningsmålinger. Hvis jeg var DF eller Nye Borgerlige, ville jeg holde godt øje med dem.

Kristendemokraterne vurderes i følge prognosen fra Altinget ikke til at komme ind.

Venstre går frem fra fem til seks:

- Målingen overrasker mig. Jeg ville umiddelbart have troet, at Venstre ville tabe lidt moment, men partiet står traditionelt stærkt i Syd- og Sønderjylland, og derfor er det måske ikke så underligt, at partiet i forhold til seneste valg går frem.

- Lars Løkke er kendt for at køre en god valgkamp, og han vælger en lang, fordi han håber, at det vil få nogle af de andre til at dumme sig.

Socialdemokratiet går frem fra fem til seks:

- Det er ikke overraskende, de står godt på landsplan.

SF kommer ind med et mandat:

- I vores landsdel rider vi på Søvndal-effekten. Derfor.

Enhedslisten går frem fra et til to mandater:

- Op til to mandater er overraskende. Syd og Sønderjylland er normalt ikke kæmpe fan af Enhedslisten.

Radikale beholder sit ene mandat:

- Det er Lotte Rod, der løber med den plads.

Konservative går fra nul til et mandat:

- Niels Flemming Hansen fra Vejle stiller op for første gang. Jeg forudser, han får en god valgkamp.

Liberal Alliance går tilbage fra to til et mandat:

- Mette Bock stiller ikke op igen, og Henrik Dahl er den ene tilbage. Jeg tør ikke give et sikkert skud. Mit knebne bud er, at Henrik Dahl kommer ind.

Alternativet fra nul til nul:

- De er næsten usynlige i Syd- og Sønderjylland.