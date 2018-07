Strandgæster ved Østkysten skal også samle affald

Ferietid er lig med strandture, men du kan også komme til at plante foden i affald på strandbredden. Havet er blevet en losseplads - og skraldet driver ind på kysterne. I Kolding kan kommunens strandgæster nu tage aktivt del i kampen mod havskraldet.

Masser af sol og sommerferie-fri får folk ud på strandene. Men det er ikke nødvendigvis kun blødt strandsand, man træder i. Man kan også komme til at plante foden i affald på strandbredden.

Vi vil meget gerne vise den fantastiske natur, der er under havoverfladen, og det går altså tabt, når havet flyder med dåser og plastik og ispapir. Martin Pedersen, Indehaver, Ocean Adventure, Kolding

Havet er blevet en losseplads - og skraldet driver ind på kysterne. På Fanø har de ført an i kampen mod affaldet og samlet det ind. Det anslås, at der hvert år bliver samlet omkring 1000 tons affald ind på Vestkysten.

Nu skal initiativet eksporteres til Østkysten. I Kolding kan kommunens strandgæster nu tage aktivt del i kampen mod havskraldet.

Træk en affaldspose

Sejlere og badegæster i hele kommunen kan fremover trække en affaldspose ved strandene.

Martin Pedersen har et dykkerfirma i Kolding. Sammen med tre dykkerkollegaer sælger han oplevelser under havet, så et rent havmiljø ligger ham meget på sinde.

- Jeg synes, det er en nødvendighed, at man slutter op om det her, mener Martin Pedersen.

De fire dykkere har lige været i vandet under Den Gamle Lillebæltsbro, og det er ikke småting, de kan svømme ind i på sådan en tur.

- Dåser ser vi rigtigt meget af, og så plastik i alle mulige afskygninger. I den her tid ser vi også utrolig meget ispapir, fortæller Martin Pedersen.

De her affaldsposer hænger frit tilgængelige for alle, der tager en tur til Løverodde Strand. Foto: Hans Lausten

Kolding Kommune har koblet sig på et projekt hos Miljøstyrelsen med overskriften - "Et hav uden affald", hvor de opfordrer folk til at samle affald, når de alligevel er en tur på stranden, og det glæder Martin Pedersen.

- Når vi har folk med derud, så er det altså ikke sjovt, vi siger fisk, fisk og affald. Det er noget, der går i hjertet på mig, for vi vil meget gerne vise den fantastiske natur, der er under havoverfladen, og det går altså tabt, når havet flyder med dåser og pladstik og ispapir, siger Martin Pedersen.

Martin Pedersen har et dykkerfirma i Kolding. Sammen med tre dykkerkollegaer sælger han oplevelser under havet, så et rent havmiljø ligger ham meget på sinde. Foto: Hans Lausten

Det er ikke kun Martin Pedersen, der har bemærket affaldet på sine dyk - badegæsterne ser det også ligge og flyde på strandene.

- Jeg ser også cigaretskodder, og det kan jeg ikke snuppe, og jeg ser alt det madpapir, der bliver smidt, siger en af dagens strandgæster ved Løverodde syd for Kolding, Birgit Bolling.

Børn bruger lejrtur til også at samle affald

Thomas Christiansen leder en strandlejr for børn i tre uger af sommerferien, og han og børnene bruger en god del af deres tid på også at samle affald.

- Hver eneste gang vi er på stranden, så er der en masse at samle op - dels det der ligger på stranden - men også det der kommer ind med tidevandet, siger Thomas Christiansen.

Den affaldspose, man kan få udleveret, kan bruges til to ting - til ens eget affald, eller man kan gå en tur på stranden og samle noget af alt det affald op, der skyller ind, og poserne er mere end velkommen her på Løverodde Strand.

Fakta om marint affald Det affald, der skyller i land er kun toppen af isbjerget. Ifølge FN's miljøprogram (UNEP) ender 70 % af affaldet i havet på havets bund, 15 % skyller op på kyster og 15 % flyder i havoverfladen.

Kommunernes Internationale Miljøorganisation (KIMO Danmark) anslår, at der i Vestjylland opsamles 1.000 tons marint affald årligt.

DTU Aqua har fundet plast i maverne på mellem 11 og 39 % af torsk, sild og hvilling fra Nordsøen, Østersøen og Storebælt.

EU’s miljøagentur har modtaget rapporter om fund af marint affald i 36 % af alle havfuglearter.

En undersøgelse fra OSPAR har vist, at 93 % af de undersøge havfugle af arten mallemuk, der er skyllet døde i land i Nordsøen, havde plastaffald i maven.

Det vurderes, at cirka 90 % af affaldet i havoverfladen, består af plast. (Kilde: UNEP)

På globalt plan vurderes det, at der er ca. 640.000 tons mistet fiskeudstyr i havet – heriblandt såkaldte "spøgelsesnet", der kan fange fisk og andre havdyr. (Kilde: EU's miljøagentur, EEA) Kilde: Miljøstyrelsen

