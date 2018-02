Strid om tomme bygninger

Haderslev Kommune er klar til at købe en del af bygningerne ved det nu tomme Haderslev Sygehus, men det møder kritik.

Kommunen vil købe den ene halvdel af det psykiatriske sygehus ved Haderslev Sygehus af det statslige ejendomsselskab, Freja. Det skriver JyskeVestkysten.

- Hvad der skal være i bygningerne, ved vi endnu ikke, siger H. P. Geil, men han ser gode muligheder for at udvikle nogle fremtidssikrede løsninger i samarbejde med Danske Diakonhjem, der er den største ikke-kommunale aktør på ældreområdet.

Borgmester H. P. Geil (V) har af et borgerligt flertal i økonomiudvalget og byrådet fået fuldmagt til at forhandle de sidste ender på plads med købet. Hvad kommunen skal betale for bygningerne er endnu hemmeligt, men købsplanerne møder voldsom modstand hos den socialdemokratiske byrådsgruppe.

- Man køber en bygning, som der ikke er brug for, siger gruppeformand Henrik Rønnow.

I alt er Haderslev Kommune ifølge Henrik Rønnow klar til at købe 4000 kvadratmeter, som det ifølge den socialdemokratiske gruppeformand vil koste op mod 30 millioner kroner at sætte i stand:

- Og det er altså mange penge for noget, som man ikke har anvendelse for, siger Henrik Rønnow.

H. P. Geil tager kritikken fra Socialdemokratiet med et gran salt:

- De vil bare ikke have et privat plejecenter. Det er politisk afklaret, og jeg ser nogle muligheder for at få gang i en bygning, der ellers ville stå tom. Vi vil også gerne være med til at understøtte udviklingen og give befolkningen flere muligheder.