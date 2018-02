Strid om udvidelse af Esbjerg Havn

En kilometer lang og fem meter høj mur skal sørge for, at havneområdet bliver udvidet. Men både Danmarks Naturfredningsforening og fannikkerne er skeptiske overfor projektet.

Det kniber at finde plads til aktiviteterne på havnen i Esbjerg. Derfor planlægger havnens ejer, Esbjerg Kommune, at bygge en stor mur, der giver mulighed for at udvide havneområdet.

Ifølge projektbeskrivelsen skal der sættes en spunsvæg op, der kommer til at rage fem meter op over vandspejlet.

På den måde bliver der mere plads til flere havneaktiviteter. Sammen med en udvidelse af Østhavnen skal det til sammen gøre havneområdet en million kvadratmeter større.

- Forudsætningen for, at både virksomhederne på havnen og Esbjerg Havn fortsat kan vokse og udvikle sig til gavn for hele regionen, er, at vi kan tilbyde en havneinfrastruktur, som i kvalitet, indretning og størrelse matcher vores kunders behov. Ellers søger kunderne andre steder hen, siger Ole Ingrisch, direktør for Esbjerg Havn

Esbjerg Havn vil gerne udvide for at få plads til flere aktiviteter. Foto: Esbjerg Havn

Men der er flere protester på vej mod projektet. Danmarks Naturfredningsforening og beboerne på Fanø mener, at muren vil ødelægge det sårbare maritime liv. Samtidig kan det få negative konsekvenser for turismen, siger de.

- Vi synes det er ganske udmærket, at Esbjerg Havn forbedrer deres måde at være havn på. Men det skal gøres indenfor det terræn de har i forvejen, Sådan en udvidelse som den her er for voldsomt i et sårbart område som Vadehavet, siger Søren Vinding fra Danmarks Naturfredningsforening på Fanø til TV SYD.

Forslaget skal tirsdag behandles i Esbjerg kommunes udvalg for Plan og Miljø.