Strid om Vejle-bro kan vælte togforlig

Dansk Folkeparti er klar til at droppe aftale om Togfonden DK, hvis de øvrige forligspartier fastholder, at der skal bygges en togbro over Vejle Fjord.

Den politiske aftale, der skal sikre timedrift og hurtigere tog til togpassagererne, bliver måske alligevel ikke til noget.

Dansk Folkepartis trafikordfører Kim Christiansen siger til TV SYD, at partiet er parat til at droppe aftalen, hvis de øvrige partier ikke vil være med til at ændre aftalen.

Togbro er for dyr

Det er togbroen over Vejle Fjord og et jernbaneprojekt ved Skanderborg, der ifølge Kim Christiansen er blevet for dyre.

- Vi kan ikke bakke op, hvis de to projekter skal være med i aftalen, siger Kim Christiansen til TV SYD.

Ifølge Kim Christiansen er tiden løbet fra projektet med en togbro over Vejle Fjord.

- Vi vil ikke bruge så mange penge på at bygge en bro, når der kun kan spares ganske få minutter, siger han.

Forligspartner ryster på hovedet.

Hos Enhedslisten ryster trafikordfører Henning Hyllested på hovedet og afviser, at det er muligt at pille de to projekter ud af aftalen.

- Det går jo ikke. Det er to vigtige dele af Togfonden DK, derfor er det helt umuligt, siger Henning Hyllested til TV SYD.

Det er et flertal mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Enhedslisten, SF, og Dansk Folkeparti, der står bag aftalen om hurtigere tog og timedrift mellem de større byer.

