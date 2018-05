Strøm i luften eller i jorden: Det strides de om på vestkysten

For at lette transporten af stadig mere grøn energi, skal ledningsnettet gøres bredere.

I morgen mødes seks borgmestre fra Vestkysten med en flok folketingsmedlemmer i Næsbjerg i Varde Kommune. Det er store ting, der står på programmet. Energinet er ved at opgradere elnettet i Danmark og det er der en grund til.

Danmark og Europa er i gang med en grøn omstilling fra kul og olie til vind og sol. En omstilling, der betyder, at mere og mere strøm skal flyttes hurtigere og hurtigere, længere og længere.

Derfor er de nuværende ledninger langs vestkysten blevet for små. I stedet for 150 kV skal nye ledninger lede 400 kV rundt mellem landene. Så kan vi sælge vores vindenergi til højestbydende hurtigt og effektivt.

Energinet har planlagt en fornyelse af nettet fra Holstebro i nord og til grænsen i syd, derfra tager tyske elselskaber over.

Der har allerede været de første informationsmøder, og reaktionen har været negativ, der er ingen, der gider se på elmaster i vores dage, grøn omstilling eller ej.

Men det er både dyrt og svært at grave ledningerne ned, fortæller energinet.dk. Det koster tre til fem gange så mange penge.

Samtidig er det svært at sige, om det er teknisk muligt, at grave 175 kilometer ledning ned. Der er ikke nogen, der endnu har prøvet at grave så lang en vekselstrømsledning ned.