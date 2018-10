Studerende bor i en campingvogn: Min sjæl søger noget simpelt

En studiebolig behøver ikke at være klassisk og kedelig. Det beviser Kjartan Almar Kárason, der lever det simple liv i en campingvogn.

De fleste studerende drømmer om en studiebolig, der har det hele. Opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler er kun et plus - og vand, bad og toilet inden for få skridt er naturligvis en selvfølge.

Forestil dig så at skulle gå udenfor for at hente vand og for at komme på toilet og i bad. Sådan er livet for 24-årige Kjartan Almar Kárason.

Det var på en måde omklamrende for mig at bo i en studiebolig, og det var virkelig uinspirerende. Kjartan Almar Kárason, studerende, Kolding

For to år siden drejede han nøglen til sin studiebolig i Kolding og købte i stedet et hjem på hjul. Nu bor han på en campingplads i Kolding.

- Det var på en måde omklamrende for mig at bo i en studiebolig, og det var virkelig uinspirerende, siger Kjartan, der til dagligt læser industriel design på Kolding Designskole.

Blandt andet derfor passer livet i den hvide vogn meget bedre til ham, og det er selvom, campingvognen byder på andre udfordringer.

Kjartan Almar Kárason skal gå op til en vandhane for at hente vand. Foto: Heidi Godskesen Rasmussen, TV SYD

Det simple liv er det hele værd

For at få vand til sin havregrød må Kjartan tage sin vandbalje i hænderne, gå omkring 50 meter for at fylde den med vand og gå hjem til sin hvide vogn igen. Den private bruseniche er skiftet ud med et bad, der deles med andre, og det samme gælder toilettet. Men det gør ikke noget - for det er det hele værd, hvis man spørger Kjartan.

Jeg vil gerne vise folk, at man sagtens kan leve på en meget simpel måde. Kjartan Almar Kárason, studerende, Kolding

- Det er helt fantastisk at ligge her i min seng og falde i søvn, kigge ud ad vinduet, mens solen kigger ind - det er her i min campingvogn, at jeg sover allerbedst, fortæller Kjartan, der lever uden en ovn, med ét gasblus og en elektrisk varmer.

Alt det ville for nogen blive lidt besværligt, men islandske Kjartan nyder det simple liv i naturen.

- Jeg føler, at naturen kalder på mig, og min sjæl søger efter noget helt simpelt, siger Kjartan.

Han kan dog godt forstå, at det ikke er alle studerende, der bliver tiltrukket af livet i campingvognen, men Kjartan vil klart anbefale det til alle andre studerende.

- Det er blevet lidt en manifest for mig at bo her i en campingvogn. For jeg vil gerne vise folk, at man sagtens kan leve på en meget simpel måde, fortæller Kjartan.

