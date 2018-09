Forventninger er store hos de 200 studerende, der har været heldige at få adgang til at opleve Obama tale under fredagens besøg på SDU i Kolding.

200 stolesæder er særligt reserveret til danske studerende - og det er sket efter ønske fra Obama selv. Han ønsker nemlig at møde de studerende - ud over de erhvervsfolk og andre, der har betalt i dyre domme for at komme ind.

Lone Døjbak er en de spændte studerende. Foto: John Melin, TV SYD

Lone Døjbak er en de spændte studerende:

- For mig at se var Obama den mest samlende verdensleder, som vi har haft, så jeg glæder mig til at høre hans budskab, sagde hun, da hun sammen med 199 andre SDU-studerende ventede på at blive lukket ind.