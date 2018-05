Studerende skaber bevægelse og glæde for handicappede børn

Pædagogstuderende har startet et projekt, der både er til glæde for dem selv og skolebørn med handicap.

En række social-/specialpædagogstuderende fra UC Syd i Esbjerg har sammen med Præstegårdsskolens specialundervisningscenter startet projektet Forår i bevægelse.

Her arrangerer de studerende en række fysiske aktiviteter for børnene og de unge, som har et handicap af den ene eller anden slags.

- Mange af os har ikke været ude i den her slags situation eller haft med den her gruppe mennesker at gøre før; så det var en rigtig god mulighed for, at vi kunne komme ud at se, hvad det også er, vi uddanner os til, siger Betina Kjeldsen, der er pædagogstuderende.

Det, at man har en funktionsnedsættelse, behøver ikke at være en dårlig ting. Man kan sagtens være velfungerende også. Betina Kjeldsen, pædagogstuderende

Det faste personale har overladt styringen til de studerende, men står selvfølgelig klar, hvis det skulle blive nødvendigt.

Vigtigt at kende sin krop

Meningen med projektet er, at eleverne skal få kendskab til deres egen krop samt sociale relationer til hinanden og de studerende, som ellers er fremmede for dem.

- Det er noget af det vigtigste i den menneskelige udvikling, at man kan lære at relatere til andre mennesker, siger Betina Kjeldsen.

Mads Nissen og Bo Tandrup er elever på Præstegårdsskolen Specialundervisningscenter. De er ikke i tvivl om, at projektet er en succes.

- Man laver nogle ting, der er gode og sjove. Vi har lavet en hel masse spændende ting, siger drengene.

Mads Nissen og Bo Tandrup er glade for at være med til aktiviteterne. Foto: Louise Mathilde Johnsen, TV SYD

De studerende fra pædagoguddannelsen skal bruge deres erfaringer fra projektet til en opgave. Men det handler også om, at eleverne skal få noget ud af det.

- Målet er at styrke deres kropskendskab. Men det er også bare at give dem nogle gode oplevelser, og at de samtidig får en oplevelse af, at de kan lige så meget, som vi andre kan. Det, at man har en funktionsnedsættelse, behøver ikke at være en dårlig ting. Man kan sagtens være velfungerende også, siger Betina Kjeldsen.