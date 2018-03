Studerende udvises for at tilslutte sig Islamisk Stat

I dag faldt der dom i sagen om en 24-årige finsk-somalier, der var tiltalt for at lade sig hverve af Islamisk Stat.

En 24-årig mand fra Esbjerg er i dag blevet dømt i sagen for at lade sig hverve af Islamisk Stat, skriver DR.

Den finsk-somaliske mand får fire års fængsel og udvises af Danmark med indrejseforbud for altid. Herudover får han en regning på sagens omkostninger.

Han var tiltalt for at være rejst til henholdsvis Syrien og Somalia, hvor han havde ladet sig hverve til og trænet for terrororganisationen Islamisk Stat (IS) i Syrien og terrororganisationen al-Shabaab i Somalia.

Ifølge anklageskriftet har han i en periode fra 2013 til 2015 tilsluttet sig terrororganisationen.

Den 24-årige nægter sig skyldig i sagen. Men han har erkendt, at han har boet i Syrien i perioden, men han nægter at have tilsluttet sig islamisk stat.

