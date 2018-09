Styrelse fyrer - lokale arbejdspladser i fare

Landbrugsstyrelsen må i efteråret afskedige 60-70 medarbejdere. Det kan også ramme styrelsens afdeling på Augustenborg Slot.

Landbrugsstyrelsen står over for en fremtid med færre penge som følge af faldende bevillinger.

Det betyder, at styrelsen i løbet af efteråret må afskedige 60-70 medarbejdere på tværs af styrelsen. Det svarer til cirka hver 20. medarbejder. Det oplyser styrelsen mandag formiddag i en pressemeddelelse.

- Det er selvfølgelig en trist situation. Og det er klart, at vi ikke kan afskedige så mange medarbejdere, uden at det på den korte bane får betydning for vores opgavevaretagelse. Der vil være opgaver, vi ikke når. Og vi kommer til at fokusere på de mest kritiske mål og aktiviteter, siger direktør Jette Petersen fra Landbrugsstyrelsen.

Samlet set står styrelsen over for et fald i bevillingen på 18 procent frem mod 2022, og allerede i 2019 reduceres styrelsens bevilling med knap 70 millioner kroner.

Styrelsen har siden maj 2016 haft en afdeling på Augustenborg Slot. Afdelingen blev oprettet som et led i regeringens ønske om at flytte statslige arbejdspladser fra København og ud i landet.