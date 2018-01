Styrelse vil stoppe vagtlægeflugt med dialog

Vagtlægers masse-opsigelser får styrelse til at indkalde til dialogmøde.

Nu inviterer Styrelsen for Patientsikkerhed lægerne til et såkaldt dialogmøde om gebyrer på 4000 kr. om året, som mange vagtlæger skal betale. Det har fået 67 vagtlæger i Region Syddanmark til at opsige deres stillinger. I Region Sjælland har 22 vagtlæger også opsagt deres stillinger, oplyser Ritzau.

Styrelsen for Patientsikkerhed udsendte onsdag ved 17.40-tiden en pressemeddelelse, hvor de oplyser om det nye møde med alle interesserede regioner, med Danske Regioner og med de praktiserende lægers organisation, PLO.

Mødet holdes den 11. januar.

Baggrund:

Region Syddanmark har sin egen måde at organisere sin lægevagt på. Den er baseret på frivillighed, mens den i de fire andre regioner i Danmark er en tvunget opgave for praktiserende læger.

Onsdag havde 67 af vagtlægerne i Region Syddanmark opsagt deres job, fordi de ikke vil betale et gebyr på 4000 kr. om året for at blive registreret som et selvstændigt behandlingssted. Det har Folketinget bestemt.

