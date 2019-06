Borgmester mindes grænsekonge: Succesen steg ham aldrig til hovedet

Grænsekøbmanden Hans Frede Fleggaard er død. Aabenraas borgmester mindes ham som et koryfæ, man stadig kunne tale sønderjysk med.

En mand med begge ben på jorden. Sådan mindes borgmester i Aabenraa Kommune, Thomas Andresen (V), grænsekøbmanden Hans Frede Fleggaard.

Den ukronede grænsekonge sov stille ind lørdag, efter han var blevet ramt af flere blodpropper i hjernen. Han blev 85 år gammel.

Læs også Grænsekøbmanden Hans Frede Fleggaard er død

- Med hans bortgang har vi mistet et af koryfæerne for en af de ting, der har kendetegnet grænselandet. Hans Frede Fleggaard er altid gået til grænsen, og han har tit været provokerende. Hvor der var en god handel, der var Fleggaard, siger Thomas Andresen til TV SYD.

Mangemillionær i øjenhøjde

I årtier har Hans Frede Fleggaard lokket købelystne danskere syd for grænsen. Siden tresserne, hvor han overtog forretningen efter sin far, har han udnyttet, at den tyske moms er lavere end den danske.

Thomas Andresen kendte Hans Frede Fleggaard og var særligt i kontakt med ham, da hans kone, Inga Boris Fleggaard, var på plejehjem i Aabenraa. Hun døde i april i år.

- På trods af hans kæmpe succes har han altid været en mand i øjenhøjde. Succesen steg ham aldrig til hovedet. Han var stadig en mand, man kunne snakke sønderjysk med, siger Thomas Andresen, der sender sine varmeste tanker til Hans Frede Fleggaards familie.

Købmandslivet gjorde Hans Frede Fleggaard til mangemillionær. I 90’erne overdrog han forretningsimperiet, der også inkluderer restauranten ”Fakkelgaarden” i Kruså, til næste generation.