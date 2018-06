Sukkereventyret er først lige begyndt

Vivi Truelsen fra Hornsyld fik en god ide for syv år siden. I dag vinder hun priser i både ind- og udland.

Hun har kogt kilovis af sukkervand – for derefter at smide det direkte i kloakken, når det havde forladt kogepladen. For konsistensen var bare ikke rigtig.

Det var kun kosmetologerne, der lavede sugaring, og jeg tænkte, at det kunne vel ikke være så svært at koge vand og sukker sammen og lave sin egen. Vivi Truelsen, indehaver, Hevi Sugaring, Hornsyld

Og venner og familie har lagt ben til, når hun skulle teste, om det endelig var lykkedes.

31-årige Vivi Truelsen er ikke typen, der giver op, og når hun har besluttet sig for noget, så gør hun det også færdigt.

- Det hele begyndte for syv år siden, da jeg fik en sugaringbehandling hos en kosmetolog. Jeg har tidligere fået voksbehandlinger, hvor jeg har slået ud og fået eksem, men det fik jeg ikke denne gang. Da jeg efterfølgende ville lave en lignende behandling herhjemme, opdagede jeg, at det kunne jeg ikke. Det var kun kosmetologerne, der lavede sugaring, og jeg tænkte, at det kunne vel ikke være så svært at koge vand og sukker sammen og lave sin egen, siger Vivi Truelsen og ler højt.

For det viste sig, at det var sværere som så, at få økologisk sukker og vand til at forenes i en masse, der kan bruges til hårfjerning.

Sugaring er egentlig en sukkervoks, der binder sig til håret – og ikke til huden – og derfor er den meget skånsom til hårfjerning.

Vivi Truelsen fra Hornsyld fik en god ide for syv år siden. I dag vinder hun priser i både ind og udland for sit hårfjerningsmiddel lavet af sukker og vand. Foto: Camilla Rytz, TV SYD

Det er ikke Vivi Truelsen, der har opfundet selve sugaringen, men hun er den første – og så vidt vides – den eneste i Danmark, der i dag producerer økologisk sugaring, der også er astma og allergimærket.

Men vejen dertil var lang – og brolagt med skiftevis stenhårdt sukker og alt for blød voks, der ikke kunne rive et eneste hår af.

Men hun gav ikke op. Og en dag – så var den der.

- Det var den vildeste følelse i maven, at jeg nu stod med det produkt, jeg havde arbejdet så hårdt for at skabe, siger hun.

I dag – syv år efter – har hun sagt sit faste job op og satser 100 procent på Hevi Sugaring. Og nu har udlandet også fået øjnene op for hende.

I sidste måned vandt hun en pris for sin sugaring i Holland, og for nyligt tikkede en stor ordre ind fra Sverige.

- Jeg er gået all in på projektet. Jeg tror på det, siger hun.