Sunde vandløb skaber overskud

Vælger man at bruge penge på sundere vandløb, vil pengene komme mindst 15 gange igen. Det viser nye beregninger fra DTU.

Der er gode penge i at gøre vandløb sunde, så de tiltrækker havørreder.

Ifølge nye beregninger fra DTU Aqua vil kommuner og staten få pengene mindst 15 gange igen, hvis de vælger at bruge penge på sundere ørredvandløb. Penge, som lystfiskere for eksempel bruger på udstyr, overnatninger og transport.

Og det er en nyhed, man er glad for at høre hos Danmarks Sportsfiskerforbund.

Vi har altid vidst, at vandløbene havde en vis værdi, men vi er meget overraskede og begejstrede for, at vi nu kan dokumentere eller sandsynliggøre, at vandløbene er så meget værd. Kaare Manniche Ebert, biolog, Danmarks Sportsfiskerforbund

- Vi har altid vidst, at vandløbene havde en vis værdi, men vi er meget overraskede og begejstrede for, at vi nu kan dokumentere eller sandsynliggøre, at vandløbene er så meget værd, siger Kaare Manniche Ebert, der er biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Vandløb i Syd- og Sønderjylland kan forbedres

Hos DTU Aqua understreger vicedirektør Anders Koed, at man kan være sikker på de nye beregninger. I visse tilfælde kan den samfundsøkonomiske være helt op til 37 gange de penge, man bruger på at restaurere vandløbene.

I Syd- og Sønderjylland fungerer vandløbene allerede rigtig godt, fortæller Kaare Manniche Ebert.

- Vi har masser af små vandløb, der producerer sindssygt mange havørreder. Men der er stadig vandløb, der kan blive forbedret, og hvor man kan gøre en forskel, siger han.

Samtidig opfordrer han til to ting. Nemlig at vi passer på de vandløb, vi allerede har i vores område. Og så skal vi fokusere endnu mere på at få de resterende vandløb til at fungere, så de kan producere de havørreder, som giver værdien ude i samfundet, understreger han.