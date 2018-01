Sundhedministeren er tilfreds med ny aftale for vagtlægerne

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) kommenterer i en mail en ny aftale, der skal løse problemet med, at mange vagtlæger har sagt op i protest mod nyt gebyr.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er tilfreds med, at problemet med, at mange vagtlæger har sagt op i protest mod nyt gebyr nu ser ud til at være løst.

- Der er nogle juridiske småting, som skal falde på plads, men så bliver det også sådan, at gebyrerne skal betales af vagtlægeordningen det vil sige regionerne - og ikke af de enkelte læger, der er en del af ordningen, siger hun.

Hun bad i starten af januar Styrelsen for Patientsikkerhed om at finde en løsning på problemet.

