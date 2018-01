Sundhedsformand: Hospitalsafdelinger skal være oppe i gear

Infektionstallene i Kolding er ikke højere end andre steder. Men de skal ned, siger formanden for Region Syddanmarks sundhedsudvalg.

Kolding Sygehus får kritik fra Rigsrevisionen for, at får få ansatte vasker hænderne grundigt nok. Den kritik tager formanden for Region Syddanmarks sundhedsudvalg til efterretning.

- Afdelingerne på vores sygehuse skal hele tiden være oppe i gear. De skal også undervise, så dårlig håndhygiejne bliver minimeret - og så skal der løbende laves tiltag i forhold til rengøring og kontrol af rengøring, siger Poul-Erik Svendsen til TV SYD.

Men han mener ikke, at tallene er retvisende.

- Undersøgelsen bygger på to år gamle tal – men vi skal selvfølgelig tjekke op på de tal. Det er kritisabelt, hvis man bruger forskellige målemetoder. På nogle hospitaler kigger de kun på hvordan de vasker hænder – på Kolding Sygehus bruger de fluorescerende creme og uv-lys til at spotte bakterier.

Afdelingerne på vores sygehuse skal hele tiden være oppe i gear. De skal også undervise, så dårlig håndhygiejne bliver minimeret - og så skal der løbende laves tiltag i forhold til rengøring og kontrol af rengøring. Poul-Erik Svendsen, formand, Soc.dem., Sundhedsudvalget, Region Syddanmark

Han mener ikke, at Kolding skiller sig ud fra de andre sygehuse.

- Vi holder løbende øje med patienternes infektionstal – de er ikke værre på Kolding Sygehus end på andre hospitaler. Men selvfølgelig skal der hele tiden køres et program, så vi sikrer ordentlig håndhygiejne, forklarer udvalgsformanden.

Til gengæld mener Poul-Erik Svendsen, at det er vigtigt at holde fokus på, hvor bakterierne opstår.

- På landsplan er det for infektionstallene for høje. Derfor har vi sat en masse tiltag i værk. Vi følger løbende op, f.eks. med kontrol af rengøringen, løbende kontroller og test af forskellige teknikker for at hindre bakterier på instrumenterne. Han fortsætter:

- Der er mange forskellige steder, hvor der kan opstå infektioner, så det skal angribes på mange måder. Man skal kunne angribe de rigtige steder, hvor infektionerne opstår. Derfor har vi også lavet et forskningsprojekt, der belyser hvor infektionerne opstår.

Læs også For få ansatte på Kolding Sygehus vasker hænderne korrekt

Ansvaret for den gode håndhygiejne ligger, ifølge Poul-Erik Svendsen, hos den lokale hospitalsledelse. Men han fralægger sig ikke det overordnede ansvar.

- Politisk vil vi følge problemstillingen flere gange om året. En gang i kvartalet får vi reporter om antallet af infektioner – og vi vil sætte målsætninger for færre infektioner. Det skal angribes meget mere nuanceret og bredt. Vi SKAL se, at det går den rigtige vej og der bliver færre infektioner. Samtidig skal embedsværket også dokumentere om det går den rigtige vej. Vi har en klar forventning om færre infektioner, slutter Poul-Erik Svendsen.