Sundhedsmillioner styrker sygehus

Patienter i Tønder kan overnatte i kommunalt center efter indlæggelsen

Tønder Kommune får snart overført 5.145.000 kroner fra Sundhedsministeriet. Pengene vil blandt andet styrke Tønder Sygehus.

- Vores sygehus har jo været lukningstruet. Derfor har vi kæmpet for at overbevise beslutningstagerne om, at Tønder Sygehus i stedet skal styrkes. Det gør vi blandt andet ved at flytte det kommunale korttidscenter til sygehuset, og en del af pengene skal bruges til en ombygning i dén forbindelse, siger Irene Holk Lund (V), som er sundhedsudvalgsformand i Tønder Kommune.

Overnatning efter indlæggelse

Korttidscentret bruges blandt andet til genoptræning og behandling efter indlæggelser på sygehuset. Her kan man overnatte for 125 kroner i døgnet. Det er et tilbud til borgere, som er for raske til at optage en hospitalsseng, men som ikke er helt klar til at klare sig selv derhjemme.

Alt der, ikke er svært, skal være nært Irene Holk Lund (V), sundhedsudvalgsformand i Tønder Kommune.

- Vi tilstræber, at alt der, ikke er svært, skal være nært. Det er vigtigt at have et godt tilbud til den type patienter i deres egen kommune, siger Irene Holk Lund.

