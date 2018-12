Grindsted: Sundhedsminister ser og hører om forureningen

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby, (V), er torsdag middag på besøg i Grindsted for at se og høre om den omfattende forurening i og omkring byen.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er lige nu på besøg i Grindsted for at se og høre om den omfattende forurening i og omkring byen.

Sagen om forureningen fra Grindstedværket er igen blevet aktuel, efter at der er konstateret giftige dampe i en kloak. Forureningen har skabt usikkerhed i området om, hvad det kan have af sundhedsmæssige konsekvenser. Ellen Trane Nørby vil bl.a. mødes med Billund Kommunes borgmester Ib Kristensen.

Venstres sundhedsminister Ellen Trane Nørby og folketingsmedlem Anni Matthiesen mødes derfor torsdag i Grindsted med borgmester Ib Kristensen, (V), og repræsentanter for Region Syddanmark.

- Forureningen har længe skabt usikkerhed i området om, hvad det kan have af sundhedsmæssige konsekvenser. Derfor har jeg også fulgt sagen tæt, og det er vigtig for mig at komme til Grindsted, nu sagen bliver aktuel igen, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) forud for besøget.

Region Syddanmark er i gang med en endnu ikke færdig undersøgelse om forureningen kan have ført flere tilfælde af bl.a. ALS med sig.