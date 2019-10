Millioner til kunstig intelligens: Supercomputere skal stille lynhurtige diagnoser

Når en patient ankommer til akutafdelingen på sygehuset, er det afgørende for lægen at stille en diagnose så hurtigt som muligt.

Snart får lægerne hjælp fra en supercomputer, der i løbet af få sekunder kan analysere en blodprøve og spytte nogle bud på en diagnose ud.

- Perspektiverne er enorme for patienterne. Det er et værktøj til lægerne til at stille hurtigere og mere sikre diagnoser, fortæller professor og forskningsleder på Biokemi og Immunologi på Vejle Sygehus, Ivan Brandslund, til TV SYD.

Supercomputer arbejder fem gange så hurtigt som lægerne

I dag foretager man 30 analyser af blodprøver taget på akutte patienter. I fremtiden vil man i en prøveperiode på syv måneder femdoble det til 150 analyser. Det sker via kunstig intelligens i en supercomputer og er et projekt på Sygehus Lillebælt i Vejle.

Projektet med akutte indlæggelser på Sygehus Lillebælt har fået 8,7 millioner kroner ud af en pulje på 67 millioner kroner. Det er den største portion, der er givet til en enkelt projekt. I alt 15 såkaldte signaturprojekter skal deles om pengene det første halvår af 2020.

9.000 akutte patienter kommer fra årsskiftet og til og med juli 2020 til at bidrage til at fodre systemet med data om symptomer og diagnoser.

Derefter sættes systemet i drift og vil på få sekunder sende svar på blodprøven til lægerne, der på den måde får et værktøj at støtte sig til, når diagnosen skal stilles.

Håbet er at kunne nedsætte dødeligheden for akutte patienter med 10-20 procent.