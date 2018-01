Supergymnasium i Ribe skal holde de unge i byen

I fremtiden kan unge lære både græsk og grundlæggende markedsføring i Ribe. Ribe Katedralskole og Ribe Handelsgymnasium bliver lagt sammen.

De to gymnasier bliver lagt sammen for at holde de unge i byen.

- Det handler om at sikre alsidigheden i uddannelsestilbuddene i byen, siger rektor for Ribe Katedralskole, Kristian Bennike, til TV SYD,

Sammenlægningen har været på vej et år og er blevet mulig efter, at det er lykkedes at sælge handelsgymnasiets bygninger. Pengene fra salget og et tilskud fra Undervisningsministeriet frigør penge til at indrette 6 – 8 nye klasseværelser i forbindelse med Ribe Katedralskole.

Sammenlægningen sker efter at Handelsgymnasiet de seneste år har mistet elever, mens elevtallet har været stabilt på Katedralskolen de seneste år.

Ribe Katedralskole er landets ældste gymnasium og har rødder tilbage til 1100-tallet. Ribe Handelsgymnasium skriver sig kun 100 år tilbage i historien, men er til gengæld blevet kåret som gymnasiet med det bedste miljø, flere år i træk.

- Det er to forskellige kulturer, der skal finde sammen, men det kommer til at sætte gang i en masse gode ting, siger Salomo Sandvej,elevrådsmedlem på Katedralskolen til TV SYD.

Fusionen betyder også, at unge, der kender hinanden fra Folkeskolen kan fortsætte forbindelsen gennem hele deres ungdomsuddannelse. De har prøvet at feste sammen, så den del er på plads.

- Det er ærgerligt at splitte ungdommen i sådan en lille by, siger Salomo Sandvej.

Men der er stadigvæk en lang historie, der skal værnes om.

- Vi nærmer os sammenlægningen med stor varsomhed, men det er det eneste rigtige at gøre, siger rektor Kristian Bennike.

Og til beroligelse for alle jer, der frygter, at den gamle katedralskole skal have et nyt engelskklingende navn eller en besynderlig forkortelse, så fortsætter den sammenlagte skole under navnet Ribe Katedralskole.