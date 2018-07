Superliga-klubber: Vi skal bare overleve

De syd- og sønderjyske superligaklubber er enige om mindst én ting: Vigtigste ambition for den kommende sæson er overlevelse.

Den nye Superliga-sæson begynder fredag aften. Både Vejle Boldklub og Sønderjyske skal i aktion, mens Esbjerg og AC Horsens spiller henholdsvis søndag og mandag. Alle fire klubber er helt på linje med Danske Spil: Det handler ikke om at vinde mesterskabet, men først og fremmest om at overleve i Superligaen.

Skal man tro Danske Spil, bliver FC København mestre, og Vejle Boldklub og Vendsyssel FF rykker ud af Superligaen igen. Sætter man 10 kroner på VB som mestre, giver det 5.000 kroner retur. Et eventuelt mesterskab til Sønderjyske giver kun pengene 200 gange igen.

Odds for de syd- og sønderjyske mesterskabschancer:

Sønderjyske 200

AC Horsens 300

Esbjerg 400

Vejle Boldklub 500

AC Horsens

Kristian Nielsen, direktør:

AC Horsens med træner Bo Henriksen i spidsen præsterede sidste sæson at forvandle et af Superligaens mindste budgetter til en plads i top seks. Det får dog ikke klubbens direktør til at drømme om en gentagelse.

- For os handler det om at overleve. Vi arbejder os hen imod, at Horsens bliver en fast del af Superligaen, siger direktør Kristian Nielsen til TV SYD.

På spørgsmålet om, at det kan opfattes som uambitiøst kun at ville overleve i den bedste række, svarer han:

- Vi kigger rigtigt meget på vores forudsætninger. At vi sidste år kom i slutspillet var en fantastisk præstation, men der er mange klubber i Superligaen, der har bedre forudsætninger for at ende i top-6 end os. Når man ser på økonomien.

AC Horsens begynder sæsonen mandag ude mod FC København.

Esbjerg

Brian Knudsen, direktør:

- Der er ingen tvivl om, at overlevelse har førsteprioritet. Vi skal have os stabiliseret, så vi også fra næste sæsons start er superligahold, mener direktør Brian Knudsen over for TV SYD.

Han har opskriften på, hvordan Esbjerg skal overleve den første sæson:

- Det nemme svar er mål og point nok. Men ellers skal vi gøre os umage og arbejde hårdt, for så vil der være lidt held involveret en gang imellem. Det gælder også på det organisatoriske plan, siger han.

- Det er kun et år siden, vi prøvede at rykke op sidst. Vi har stadionfaciliteter, knowhow og organisationen til at være i Superligaen. Langt hovedparten af både spillere og andre ansatte har prøvet det hele før og ved, hvad der skal til.

- Vi skal gøre os fortjente til, at vores tilskuere og sponsorer synes, at vi gør tingene fornuftigt og skaber det hype, der skal til, omkring EfB.

Esbjerg fB lægger søndag ud med en udekamp i Farum mod FC Nordsjælland, og det glæder EfB-direktøren sig til.

- Vi skal jo møde dem allesammen, så der er ingen nemme kampe, siger han.

Vejle Boldklub

Henrik Tønder, direktør:

Vejle Boldklub indleder sæsonen i Superligaen med en hjemmekamp mod Hobro fredag kl. 18.00. Direktør Henrik Tønder mener, at overlevelse har førsteprioritet.

- Jeg tror, det bliver svært. Vi er opkomlinge og skal indfinde os på nyt og højere niveau. Vi er oppe imod det absolut bedste fra 1. division samt cremen af dansk fodbold, og vi vil gøre vores yderste for at være så kompetetive som overhovedet muligt. Jeg mener dog ikke, at det er realistisk at gå efter mere end at overleve, siger han til TV SYD.

Fredag aften er Vejle Stadion rammen om vejlensernes første kamp i Superligaen i et årti. Hvor mange tilskuere, der indfinder sig i Nørreskoven, er på forhånd svært at spå om.

- Det er enormt svært at vurdere, når vi nu er midt i sommerferieperiode. Hvis jeg tager de optimistikse briller på, håber jeg på 4.000 tilskuere og lader mig overraske positivt - det er jeg blevet før. Vi har kolde øl og grillpølser, så folk behøver ikke spise hjemmefra, siger VB-direktøren.

Sønderjyske

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Sønderjyske.

Sønderjyske spiller fredag aften kl. 20.15 hjemme mod AaB.