Superliga-håbet lever stadig i Esbjerg og Vejle

Både Vejle og Esbjerg vandt aftenens kampe. Derfor er det endnu ikke afgjort, hvilket af de to hold der rykker op i Superligaen.

Der var mange jublende hænder, da fodboldfans var mødt op for at heppe Vejle i superligaen onsdag aften. Men sådan gik det ikke.

For selvom Vejle vandt 1-0 over Fredericia, så rykker klubben ikke op i superligaen onsdag.

Esbjerg vandt nemlig også over Skive, og derfor må de mange spændte fodboldfans finde tålmodigheden frem indtil på søndag. Her bliver det afgjort, hvilket af de to hold der kan kalde sig for superligahold.

- Det gik, som vi havde håbet. Vi var godt klar over, at Esbjerg måske ikke ville smide så meget i Skive. Så vi vidste godt, at vi ville skulle ud og gøre vores eget færdigt, siger Vejle Boldklubs midtbanespiller Kim Elgaard.

Søndag skal Vejle Boldklub møde Thisted, og Esbjerg fB skal møde HB Køge.

