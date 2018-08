Superligaklub lægger græs til indiske fodbolddrømme: Vil væk fra slummen

To indere fra klubben Kickstart FC i Bangalore træner for tiden i EfB. Måske er det begyndelsen på et særligt dansk-indisk fodboldsamarbejde.

INDISKE fodboldspillere? Den overraskende reaktion er naturlig, for Indien er på trods af sine 1,2 milliarder indbyggere en lilleput-nation, når det gælder fodbold. Nummer 96 på FIFAs verdensrangliste. Deres A-league, der svarer til den danske Superliga, er kun tre år gammel.

Men her på træningsbanerne i Esbjerg løber to 17-årige indiske fodboldspillere rundt. I gang med elitetræningen sammen med U19-holdet. Nikhil og Dhanush er fra klubben Kickstart FCs fodboldakademi i Bangalore.

Det er et kæmpestort talentmarked. Ungdomstræner Rene Christiansen og mulighederne i Indien.

Mangler styrke og hurtighed

Tråden mellem de to klubber er spundet af EfBs tidligere cheftræner Lars ”Lungi” Sørensen, som er ansat i tre år som akademiets teknisk direktør og cheftræner.

- Når man er i Indien, kan man godt få et billede af, at det ser rigtigt godt ud det her, og de to drenge skiller sig måske ud som de dygtige. Men nu kommer de herop, og så kan jeg bedre se, hvad der mangler. Det svarer vel til, at man sender den bedste EfB’er til Real Madrid. Så vil der også mangle noget tempo og noget styrke og noget hurtighed. Det er det, de to mangler lige nu, siger Lars ”Lungi” Sørensen.

Et smukt venskab?

Akademiets indiske leder, Laxman Bhattarai, er glad for samarbejdet. Især på drengenes vegne.

- De nyder det meget og prøver hver dag at forbedre sig, siger han.

Lederen af Kickstarts fodboldakademi glæder sig over besøget i Esbjerg. Foto: Finn Grahndin

Samarbejdet mellem de to klubber er endnu kun: Drengenes besøg i to uger. Men måske er det ”begyndelsen til et smukt venskab”, som Humphrey Bogart siger det i slutningen af filmen Casablanca.

- Der er sået nogle frø her. Kan vi komme på genbesøg i Indien, og kan de to drenge – eller andre drenge – fra Kickstart FC – komme her igen, så vil det være meget spændende. Men vi kan næppe bruge deres talenter uden videre. Fodboldspillet i Indien er under hurtig udvikling, men det vil stadig tage år, siger ungdomstræner Rene Christiansen.

Kæmpestort talentmarked

Men potentialet er der. På længere sigt. Der bor 12 millioner i Bangalore. I området omkring Kickstart FC bor der 50 millioner. Til sammenligning er EfBs rekrutteringsgrundlag 250.000.

- Det er et kæmpestort talentmarked, siger Rene Christiansen.

Mange i Bangalore bor i slumområder, hvor forældrene ofte er for fattige til at sende deres børn i skole. Børnene og de unge bruger meget af tiden på at spille fodbold. Det gælder også for Nikhil og Dhanush.

Kan vi hjælpe drømmene på vej, og kan vi endda hjælpe nogle få spillere ud af de små kår, de lever under, så vil vi hellere end gerne gøre det Teknisk direktør og cheftræner, Lars "Lungi" Sørensen, Kickstart-akademiet.

- Vi spiller fodbold og koncentrerer os kun om at spille fodbold, siger Dhanush.

Det eneste håb

Fodbolden er for mange unge indere et håb - og for mange det eneste håb - om at komme ude af slummen. De drømmer om at få en professionel karriere. Helst i udlandet. Og som de fleste unge mænd drømmer Nikhil og Dhanush selvfølgelig stort.

- Jeg drømmer om at kunne spille i Barcelona, siger Dhanush.

- For de to drenge er det kæmpestort at komme her og spille. De var da også ret benovede i begyndelsen. Nu går det bedre og de klarer sig fint både på og udenfor banen. Det er to rigtig gode drenge, siger Rene Christiansen.

Ud af slummen

Deres besøg skaber håb for en bedre fremtid for Nikhil og Dhanush. Og sikkert også for mange andre i Kickstart FC, når de to kommer hjem og fortæller om deres oplevelser.

- Kan vi hjælpe drømmene på vej, og kan vi endda hjælpe nogle få spillere ud af de små kår, de lever under, så vil vi hellere end gerne gøre det, siger Lars ”Lungi” Sørensen.

Elitetræningen er hård, men de to tager gerne udfordringen op. Foto: Finn Grahndin