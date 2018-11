Supermarked: Sikkerheden var i orden, da mand faldt fem meter ned på betongulv

Føtex har undersøgt sikkerheden i butikken i Aabenraa. Det sker, efter at en kunde var ude for en ulykke.

- Det er en tragisk sag, og vi er dybt kede af det på mandens vegne.

Sådan siger regionschefen for Føtex i Syd- og Sønderjylland, Søren Hostrup, om den ulykke, der skete i varehuset i Aabenraa tidligere på ugen.

Tirsdag eftermiddag faldt en kunde i butikken ud over gelænderet på trappen op til første sal og styrtede fem meter ned på betongulvet, der fører ind til parkeringskælderen.

Alt tyder på, at det er et tragisk, men hændeligt uheld. Søren Hostrup, regionschef, Føtex i Syd- og Sønderjylland

Føtex: Sikkerheden er i orden

Føtex har nu undersøgt trappen og gelænderet, talt med vidner og set overvågningsvideo fra episoden igennem. Og sikkerheden er i orden, konkluderer regionschefen.

- Han har to poser i hånden, mister balancen og griber efter gelænderet. Men alt tyder på, at det er et tragisk, men hændeligt uheld. Trappen er sikkerhedsgodkendt, og alt er fint og i orden, siger Søren Hostrup.

Det var på denne trappe i Føtex, at en mand tirsdag faldt fem meter ned. Foto: John Melin, TV SYD

Han fortæller, at manden var bevidstløs med det samme, men hjælpen kom hurtigt. To medarbejdere måtte efterfølgende have krisehjælp.

- Vi efterlyste læger og sygeplejersker over vores højttaleranlæg, og der var heldigvis tre til stede, herunder også medarbejdere, der gav førstehjælp, indtil ambulancen kom. Det er vi utrolig glade og taknemmelige for.

Føtex kender ikke mandens tilstand, men vil gerne i kontakt med ham.

- Vi ved ikke, om manden fik et ildebefindende eller et epileptisk anfald. Så vi vil også meget gerne vide, hvordan han har det, siger Søren Hostrup.