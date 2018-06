Superstudent med mange jern i ilden scorer 13,1 i gennemsnit

Kimi Cardoso Kreilgaard er en studine med fart på både i skolen og i fritiden. Mandag blev hun student fra Varde Gymnasium.

Jeg er ret stolt, det er jo gået bedre, end jeg lige havde forventet. Kimi Cardoso Kreilgaard, student fra Varde Gymnasium

Glade studenter springer ud på stribe i disse dage. En af dem er Kimi Cardoso Kreilgaard, hendes sidste karakter blev et 12-tal i faget Almen studieforberedelse, hvor hun kombinerede filosofi og engelsk.

Men det er ikke det eneste 12-tal hun kan notere sig. Når hun har ganget sit karaktergennemsnit med det, hun må efter at have haft fem fag på A-niveau og efter at have søg ind på en uddannelse med det samme, ender gennemsnittet på 13,1.

- Jeg er ret stolt, det er jo gået bedre, end jeg lige havde forventet. Men der var et par skriftlige eksaminer, hvor jeg kunne have gjort det bedre. Det er lidt mærkeligt ikke at være helt tilfreds, når det nu er så godt, siger den nyudklækkede student til TV SYD.

Hun fortæller dog at hun haft det sådan, at når bare man gør sit bedste, så kan man være stolt.

Kunne være sjovt at få 12 i alt

Jeg er stadig typen, der laver afleveringen natten før, den skal afleveres. Kimi Cardoso Kreilgaard, student fra Varde Gymnasium

Det høje gennemsnit er heller ikke noget, hun som sådan har higet efter. Faktisk får hun næppe brug for det, fordi hun har tænkt sig at læse fysik, hendes yndlingsfag, hvor adgangskravene ikke er så høje.

-Jeg fik nogle 12-taller ret let i 1.g, og det fortsatte i 2.g. I 3.g var der kun fire årskarakter, jeg skulle have ændret for at få 12 i alt. Så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at prøve at får 12 i alt, siger Kimi Cardoso Kreilgaard.

Men hvordan bærer man sig så ad, med at få så højt et snit altså udover at lave sine lektier?

- Det er ikke fordi, jeg har brugt lang tid på det. Jeg er stadig typen, der laver afleveringen natten før, den skal afleveres. Men så kan det også være, at jeg ikke sover hele den nat, fordi jeg gøre mit bedste. Jeg tror ikke, jeg er bedre til at disponere over min tid eller bruger længere tid end andre, siger hun.

Skal have noget ud af dagen

Kimi Cardoso Kreilgaard beskriver sig selv som typen, der ikke kan lide at sætte sig ned at lave ingenting, hun vil helst have gang i noget hele tiden.

Udover skolen har Kimi også brugt sin gymnasietid på at være elevambassadør, være med i elevrådet, redaktør for skolebladet, været med på Akademiet for Talentfulde Unge. Derudover har hun tre jobs og spiller fodbold.

- Men siger også fra, hvis det er ved at blive for meget, siger hun.

Kimi Cardoso Kreilgaard har søgt ind på Fysiske fag på Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet. Hun regner med, at hun også i fremtiden på den ene eller anden vil være knyttet til universitetet eller en anden form fo læring.

- Det kan jeg nok ikke give slip på siger hun.