Sur over trafikkaos

Trafikken var helt umulig tirsdag i Sønderborg, og det er nogle borgere blevet vrede over.

Katharina Elmsted MacArtney fra Esbjerg var i Sønderborg tirsdag, ikke for at høre Bon Jovi, men for at få et nyt korsbånd i sit ene knæ.

- Jeg havde godt hørt, at der skulle være koncert, men havde da ikke regnet med, at det ville blive sådan et kaos, fortæller den 42 årige lærer og jordemoder.

Hun havde taget toget fra Esbjerg til Sønderborg (absolut et eksempel til efterfølgelse) og på grund af operationen, der gjorde hende dårligt gående, havde hun bedt sin kusine hente sig.

- Hun blev nødt til at køre ad en cykelsti for at komme helt tæt på sygehuset, og hun kunne fortælle om den tætte trafik, siger Katharina MacArtney.

- Amatøragtigt

En af sygeplejerskerne på afdelingen fortalte så om en kollega, som var gået klokken 15, men som endnu ikke mere end en time senere var kommet ud fra hospitalets område.

Det er for dårligt, at man ikke kan få noget at vide Katharina MacArtney, patient fra Esbjerg

- Så kom vi efter lang tids køkørsel ud til Alssundbroen, der var spærret. Der stod en hjemmeværnsmand, men han vidste ikke, hvordan vi kunne komme ud af byen. Det er for dårligt, at man ikke kan få noget at vide, siger hun.

Katharina MacArtney anslår, at det har taget hende og kusinen næsten to timer at komme ud af Sønderborg.

- Jeg har da været til masser af koncerter, men der har aldrig været så store problemer. Det virkede ærligt talt amatøragtigt, siger hun.

Manglede piller

Nu var Katharina MacArtney ikke i nogen form for livsfare, men det var alligevel en ubehagelig oplevelse.

- Jeg kunne heldigvis sidde på bagsædet med benet oppe, men jeg havde ikke noget is med til at lægge på, og jeg havde heller ikke flere smertestillende piller. Der var nogle chauffører, der var så søde at give os tre lakridser, men ellers var der ikke noget, siger hun.

Den hårdtprøvede esbjergenser kom først hjem efter en køretur på tre og en halv time.