Susanne og Thomas er født samme dag som kronprinsen

Nu kan de fejre fælles rund fødselsdag, når de sammen løber Royal Run i Esbjerg.

Allerede den dag Susanne Rosengreen kom til verden, fik den lille nyfødte pige lidt ekstra opmærksomhed.

Billedbladet dukkede nemlig op på fødestuen for at tage billeder, fordi hun blev født på samme dag som Kronprins Frederik, 26. maj 1968.

- Jeg synes, det er lidt sjovt og nu kan det være, jeg kan komme til at hilse på ham. Det har jeg aldrig prøvet før, siger Susanne Rosengreen til TV SYD.

Når Royal Run bliver afholdt den 21. maj, er Susanne Rosengreen blandt deltagerne og selvom det er sammen med flere tusinde andre løbere, håber hun at få et glimt af kronprinsen.

Vi griner lidt af det og spøger med, at der måske er lidt blåt blod i årene Thomas Jensen, Grindsted.

Det samme gør Thomas Jensen fra Grindsted, der også deler fælles fødselsdag med Kronprins Frederik.

Fælles for de to er, at det lidt særlige bånd til kronprinsen ikke er noget, de tænker meget over til hverdag, men de synes begge, det er rart, at der bliver flaget mange steder, hver gang kalenderen står på den 26. maj.

- Vi griner lidt af det og spøger med, at der måske er lidt blåt blod i årene, siger Thomas Jensen.

Thomas Jensen har sørget for, at der er lidt royal over indbydelsen til sin fødselsdag. Foto: Thomas Hoffmann-Møller, TV SYD

Vil Ikke bytte liv

Susanne Rosengreen har sin egen tøjbutik i Esbjerg, mens Thomas Jensen arbejder hos Dupont i Grindsted.

Det har de det begge to rigtig godt med, og hverken Susanne eller Thomas kunne tænke sig at skifte deres liv ud med jobbet som tronarving.

- Han gør det supergodt og er helt nede på jorden, men bytte det vil jeg ikke, lyder det fra Susanne Rosengreen.

Thomas har lidt den samme holdning. Der er alt for meget offentlighed i det, fortæller han.

Til Royal Run skal de to ivrige motionister begge løbe 10 kilometer-distancen, mens Kronprins Frederik nøjes med det korte One mile løb.

00:25 Susannes mor var ikke helt begejstret for besøget på fødegangen. Luk video

På Royalrun.dk kan du få mere at vide og tilmelde dig løbet.