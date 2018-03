Svineformand: Vi vil gerne betale

S-politiker Benny Engelbrecht mener, at landbruget skal være med til at betale for vildsvinehegn ved den dansk-tyske-grænse. Danske Svineproducenter er enige.

Omkring 70 millioner kroner.

Så meget koster det at bygge et omtrent 70 kilometer vildsvinehegn ved den dansk-tyske-grænse, der skal forhindre, at vildsvin kommer ind i landet og bringer den afrikanske svinepest med sig.

Gråstens lokalpolitiker Benny Engelbrecht fra Socialdemokratiet foreslår, at landbruget skal være med til at betale for hegnet. Og det er et forslag, som Danske Svineproducenter er enige i.

- Det er rimeligt, at erhvervet selv bidrager til at bygge hegnet. Vi vil helt sikkert gerne bidrage, understreger Torben Hauskov, der er formand for Danske Svineproducenter.

Han kan dog ikke komme med noget konkret bud på, hvor meget, han mener, landbruget skal betale. Men han fortæller, at svinebranchen bør betale et beløb pr. gris, der bliver produceret.

- Det er ikke kun dem, der eksporterer grise, der skal betale. Men også dem, der leverer grise til slagterierne, skal være med til at betale for at bygge hegnet, siger han.

Et hegn til 70 millioner kroner, der skal gå fra kyst til kyst, er kun en del af løsningen, mener formanden.

- Det er et skridt på vejen i den rigtige retning. Først skal vi have sat hegnet op ved grænsen, og bagefter skal vi have skudt alle de vildsvin, vi allerede har i Danmark. For de kan også bære svinepesten, siger han.