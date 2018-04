Svinepest breder sig: Endnu et land ramt

Den afrikanske svinepest, der skal holdes ude af Danmark med et hegn ved grænsen, er nu også konstateret i Ungarn.

Mens debatten om et vildsvinehegn til godt 80 millioner langs den dansk-tyske grænse raser herhjemme, er der nu konstateret svinepest i et nyt land: Ungarn.

Pesten blev konstateret i et vildsvin nær byen Eger i den nordøstlige del af landet. Det skriver Fødevarestyrelsen. Udbruddet er sket 120 kilometer fra det nærmeste område med udbrud af afrikansk svinepest.

Det betyder, at der nu er svinepest i Estland, Letland, Litauen, Tjekkiet, Polen, Rumænien og Ungarn.

Hegn på vej

Frygten for at få svinepesten til Danmark har fået regeringen og Dansk Folkeparti til at indgå en aftale om en række initiativer, der skal holde sygdommen syd for grænsen. Blandt andet skal der opsættes et 67 kilometer langt grænsehegn, der skal holde vildsvin ude.

Det er dog ikke alle, der er overbeviste om, at et vildvinehegn, der vil koste omkring 80 millioner kroner, vil gøre en forskel.

Et enkelt dansk udbrud vil lukke eksporten til lande uden for EU. Det vil betyde et eksporttab på 11 milliarder kroner. Afrikansk svinepest smitter ikke mennesker.