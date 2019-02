VILDSVINEHEGN Svineproducent dumper hegnet - det er fuld af huller

De første meter af vildsvinehegnet er sat op, men en sønderjysk svineproducent tror ikke på, at det holder vildsvinene væk som planlagt.

Svinepesten skal holdes ude af Danmark. Det er både landbrug og politikere enige om. Men hvilke løsninger, der er bedst i kampen mod smitten, det er der flere holdninger til.

En af løsningerne er det omdiskuterede vildsvinehegn, som lige nu anlægges langs den dansk-tyske grænse.

Jørgen Popp Petersen er svineproducent og byrådsmedlem i Tønder for Slesvigsk Parti. Han tvivler på, om vildsvinehegnet kan leve op til de forventninger, som de, der stemte for hegnet, har til det.

- Det er efter min mening en falsk tryghed, hvis man tror, at det er det, der kan gøre en forskel, siger han til TV SYD.

Jørgen Popp Petersen fortæller, at flere udenlandske medier fra blandt andet Frankrig og USA har kontaktet ham, fordi de også undrer sig over hegnets opsætning.

Åbningerne er problemet

Vildsvinehegnets åbninger ved veje 2 meters afstand mellem hegn og vej ved små veje

5 meters afstand ved mere befærdede veje

Minimum 20 meter afstand ved store trafikanlæg

Tvivlen om hegnets virkning skyldes de åbninger, som kommer i hegnet langs grænsestrækningen.

I Naturstyrelsens ansøgning om anlægstilladelse af vildsvinehegnet forklares det, hvordan hegnet bygges for at hjælpe andre dyrearter med at passere.

Hullerne i hegnet gør det muligt for blandt andet insekter. For hver 100 meter hegn kommer en 20 centimeter bred åbning til for eksempel oddere og harer. Og så er der 20 åbninger ved blandt andet veje, så køretøjer kan passere.

Det er de sidste åbninger, der skaber tvivlen. For større pattedyr som hjorte – og vildsvin – vil have mulighed for at passere her.

- De (vildsvinene red.) er simpelthen så intelligente. De strejfer rundt i området og finder de åbninger, siger Jørgen Popp Petersen.

Fire steder vest for motorvej E45 er der foreløbig etableret et stykke hegn blandt andet ved grænseovergangen ved Sæd, hvor hegnet stoppe et stykke før vejen. Foto: Ole Møller, TV SYD

Engelbrecht kalder hegnet symbolsk

En af de politikere, der stemte for opsætningen af vildsvinehegnet, er folketingsmedlem Benny Engelbrecht (S). Han er klar over, at både vildsvin og smitten kan komme over grænsen på trods af hegnet. Det fortalte han direkte i TV SYDs udsendelse klokken 19.30 torsdag aften. Han forklarer, at ønsket er at sende et signal til eksportmarkederne:

- Det er først og fremmest et symbolsk hegn, som skal sende det signal til udlandet, som køber vores svinekød, at vi gør alt, hvad vi kan for at beskytte landet fra smitte, fortalte han i gårsdagens udsendelse.

De 70 kilometer vildsvinehegn forventes at stå klar i efteråret. På mandag den 18. februar besøger fødevarerminister Jakob Ellemann-Jensen og sundhedsminister Ellen Trane Nørby vildsvinehegnet for at se, hvordan opsætningen af hegnet skrider frem.

Landbrug & Fødevarer, der har været med til at finansiere hegnet, er ikke enig i kritikken af vildsvinehegnet. Organisationen peger på, at bare et enkelt udbrud af afrikansk svinepest i Danmark vil være særdeles alvorligt. Eksporten af svinekød til lande udenfor EU vil lukke øjeblikkeligt, og den har alene en værdi af 11 millliarder kroner om året.