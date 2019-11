Svineproducenterne jubler: Priserne stiger og stiger

Priserne på svinekød er steget uge for uge. Foto: Ritzau/Scanpix

Svineproducent Mogens Dall er lidt forsigtig med at tage ordet i sin mund, men som det ser ud lige nu, er de danske svineproducenter på vej mod rigtig gode tider.

- Det betyder jo alt. Mange landmænd har længe været i lommen på banken, men nu kan de komme ud af deres gæld igen, siger en tilfreds Mogens Dall.

Stabil stigning

Siden januar 2019 er prisen på et kilo slagtesvin steget fra 8,30 kroner til 13,20 kroner, og det er noget, der kan mærkes i tegnebogen.

- Det er en god ting for os svineproducenter, men det er også en god ting for Danmark, fortæller Mogens Dall

Mogens Dall har været en af fortalerne for vildsvinehegnet ved grænsen. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

Kødet er efterspurgt i Asien

I Kina har udbrud af afrikansk svinepest fået store konsekvenser. Godt 200 millioner svin er døde af sygdommen, og det betyder, at det danske svinekød stiger markant i pris.

Kineserne vil nemlig rigtig gerne sætte tænderne i et stykke svinekød.

- Hver anden side af en kinesisk kogebog fortæller jo noget om, hvordan man får en gris til at smage godt, siger Mogens Dall.

Ingen vaccine

Hvor længe priserne vil fortsætte med at stige, er svær at spå om, men lige nu ser det godt ud, mener Mogens Dall, der også er formand for LandboSyd.

- Jeg regner med, at de gode tider kommer til at fortsætte de næsten 5-8 år. Lige nu er der ikke udviklet en effektiv vaccine mod afrikansk svinepest, og det tror jeg heller ikke, der kommer lige med det samme.