Svømmeglade ”tosser” krydser Vadehavet

Svømmekonkurrencen Hjerting-Langli Open Water er blevet en tradition i Ho Bugt.

De kalder sig selv ”svømmeglade tosser”, for det er måske ikke normalt at svømme 2500 meter ud til en ø. Ikke desto mindre er det ved at blive en årlig tradition at kaste sig i Vadehavets bølger mellem Hjerting og den lille ø Langli. Og de gjorde det igen lørdag.

- Det begyndte for fire år siden, hvor vi sad i vores klubhus og kiggede ud over Ho Bugt. Så kom vi til at snakke om, at det egentlig er for dårligt, at vi aldrig er svømmet over til Langli, som vi tit er sejlet til, forklarer Henrik Fur Lisby fra Ho Bugt Sejlklub, som arrangerer konkurrencen.

Svært at svømme lige

Det handler ikke så meget om at komme først over til den anden side.

Det handler mest om at komme sikkert over, og vi svømmer de første 500 meter i flok. Henrik Fur Lisby, Ho Bugt Sejlklub.

- Det er ikke så meget en konkurrence, det handler mest om at komme sikkert over, og vi svømmer de første 500 meter i flok. Den største udfordring er at svømme på en lige linje. Når man svømmer i en svømmehal, så er der en streg nede i bunden, man kan følge. Det er der jo ikke her i bugten, siger Henrik Fur Lisby.

Der er følgebåde med til at samle de deltagere op, som får problemer undervejs.

Krabber og gopler

Blandt svømmerne lørdag var Janus Kempel Ellegaard, som nød at være i havvandet.

Der findes ikke noget bedre end at udfolde sig i naturen. Janus Kempel Ellegaard, deltager i Hjerting-Langli Open Water.

- Der findes ikke noget bedre end at udfolde sig i naturen. Vandet var klart, så vi kunne se krabber og gopler. Det er altid en fantastisk oplevelse, siger Janus Kempel Ellegaard, som også har gennemført en triatlon.

Det behøver man ikke have gjort for at være med Hjerting-Langli Open Water. Men man deltager på eget ansvar, og derfor skal man have svømmet i åbent hav før.