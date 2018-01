Svømmehal har været lukket i et halvt år: Vi mangler frivillige

Efter at have været lukket siden juli kan man igen plaske rundt i bassinet i Tinglev Svømmebad. Men svømmehallen mangler frivillige svømmetrænere.

Med synkronsvømning, musik, badedyr og masser af vandaktiviteter blev Tinglev Svømmebad i dag åbnet.

Svømmehallen har været lukket i et halvt år på grund af en større renovering, men nu kan man igen svømme rundt i vandet i Tinglev Svømmebad. Det blev fejret med et åbent hus-arrangement.

- Vi vil gøre opmærksomme på, at svømmehallen er klar til at blive benyttet igen. Vi skal have gang i den her svømmehal igen, efter den har stået stille i et halvt år, siger Knud-Gert Diedrichsen, der er daglig leder i Tinglev Svømmebad, til TV SYD.

Under renoveringen er svømmebassinet blandt andet blevet shinet op, og der er blevet etableret undervandsbelysning i vandet. Men svømmehallen mangler noget, for at der kan komme liv i bassinet hele dagen.

Det kniber nemlig med at finde frivillige, der vil undervise svømmehold om aftenen.

- Vi har et stort problem for tiden med, at vi mangler frivillige. Vi mangler nogle trænere, som vil hjælpe os med at få gang i den her svømmehal igen, siger Knud-Gert Diedrichsen.