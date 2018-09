Svømmehal til 87 millioner klar efter otte års ventetid

Efter otte års ventetid og til en pris på 87 millioner kroner fik Vejle lørdag sit nye 50 meter bassin i DGI-huset.

Svømmehallen i DGI Huset har fra i dag et 50 meter bassin med otte baner. Det er bygget ved siden af den eksisterende og noget slidte svømmehal, der nu lukkes for at blive sat i stand og åbner igen om et lille års tid.

Det er Vejle Kommune, som i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden, har udviklet og betalt den nye svømmehal til byen, der samlet set forventes at koste 87 millioner kroner.

Den eksisterende svømmehal bliver efter renoveringen omdannet til to bassiner til vandleg, udspring, klatring, forhindringsbane, dykning, trampolin og genoptræning.

Det nye 50 meter bassin kan deles op i flere bassiner, så der både kan trænes og leges på samme tid.

Bassinet er også udstyret med en række digitale hjælpemidler - eksempelvis med LED-lys på bunden, så svømmere kan opleve at konkurrere, selv om de træner alene.

Svømmerne kan følge lysstriben, der kan indstilles til flere hastigheder, og forsøge at komme foran den. Bassinkanten får trykknapper, så flere svømmere kan deltage i stafetlege, samt undervandskameraer, så eksempelvis elitesvømmere kan studere og forfine deres svømmeteknik under træning.