Svømmeklub reddet fra forlis

- Det gik over al forventning! Det er den glade melding fra Anne Mette Heegaard. Hun ville efter den ordinære generalforsamling som den eneste fortsætte i bestyrelsen i Koral Svømmeklub i Hedensted.

Klubben stod til at lukke, hvis ikke bestyrelsesposterne blev besat, og 880 børn, unge og voksne ville ikke længere kunne gå til svømning i Hedensted.

Onsdag aften var der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, som var afgørende for klubbens videre skæbne.

Heldigvis kom der 35 medlemmer af svømmeklubben, og af dem var der ni, der ville stille op til bestyrelsen, så fra ingen ville være med i bestyrelsesarbejdet, blev det til kampvalg.

- Der kom megagode kandidater med gode kompetencer blandt andet inden for organisation og kommunikation, fortæller en glad Anne Mette Heegaard.

Bestyrelsen består nu af tre kvinder og to mænd. Anne Mette Heegaard blev genvalgt som formand.

Stort engagement

Generalforsamlingen fortsatte til sent på aftenen, fordi der var stor spørgelyst fra medlemmerne. Mange var ikke klar over, at situationen var så alvorlig, før de så det i medierne.

- Jeg troede, vi havde kommunikeret det tydligt ud, at det så slemt ud, men det havde vi ikke. Vi har så lært, vi kan altid blive bedre til at kommunikere ud ad til, siger Anne Mette Heegaard.

Nu håber formanden, at den store interesse kan udmønte sig i, at flere frivillige engagerer sig og tager action, som hun udtrykker det. Én af opgaverne er at finde flere trænere til svømmeholdene.

