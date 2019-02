Syd- og sønderjyder elsker at spise ude

Syd- og Sønderjyder køber mad på restauranter og andre spisesteder som aldrig før. I gennemsnit spiser vi ude 80 gange om året, viser tal fra hotel- og restaurationsbranchen.

Om det er cowboytoast i cafeteriet eller en treretters menu på en restaurant, så er udviklingen tydelig. De hjemlige køkkengryder har for alvor fået konkurrence, når syd- og sønderjyder bliver sultne og skal have noget at spise.

Ifølge den seneste opgørelse fra Horesta blev der 2017 sat omsætningsrekord i den danske restaurationsbranche, og syd- og sønderjyderne overgås her kun af københavnerne og nordsjællændere.

- Det er da dejligt, og det er en tendens, vi helt sikkert har mærket de seneste år, siger direktør Mie Hyttel fra Hjerting Badehotel i Esbjerg til TV SYD.

400 millioner mere i kassen

Omsætningen i Region Syddanmark er således steget med 400 millioner kroner fra 2013 og frem til 2017.

I 2013 var den samlet på 1.726.197 kroner. I 2017 var den på 2.129.734 kroner.

Tabellen her viser omsætningen for restauranter, cafeer, pizzariaer mv. i Region Syddanmark.

Omsætning 1000 DKK 2013 2017 Restauranter 1.726.197 2.129.734 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv 518.805 595.471 Event catering 152.219 164.889 Anden restaurationsvirksomhed 443.199 611.565 Caféer, værtshuse, diskoteker mv. 481.719 481.073

Samlet blev der i 2017 i hele Danmark foretaget 405 millioner besøg på tværs af alle typer restauranter, og omsætningen på landsplan steg til 44 milliarder kroner i forhold til en omsætning på 32,6 milliarder kroner i 2012.

Rift om bestillingerne

Hjerting Badehotel har netop deltaget i den årlige "Dining Week", hvor det i vinterferien var muligt at spise gourmetmad til særlige priser. Her blev alle billetterne udsolgt på kort tid.

- Det er blevet mere normalt at gå ud og spise også til hverdag, men man kan ikke bare læne sig tilbage. Det er et marked, hvor det hele tiden gælder om at forny sig, lyder det fra Mie Hyttel.

Nye restauranter spirer op

Der er også kommet flere spisesteder at vælge imellem. Undersøgelsen fra Horesta viser, at antallet er steget med over 1800 i perioden fra 2012 til 2017. Det betyder, at der samlet er 17.402 spisesteder at vælge imellem.

Det bekræfter Mie Hyttel fra Hjerting Badehotel, der fortæller, at der i Esbjerg-området er kommet mere en 10 nye restauranter til de seneste år.