Syd- og sønderjyderne har talt: Det bedste ved varmen er...

Mindre vasketøj, ingen græsslåning og udsigt til kulde. Vi bad jer komme med jeres bud på, hvad det bedste ved sommervarmen er.

Hedebølgen er rullet ind over Danmark, og med svedige overlæber og manglende nattesøvn, takket være tropenætter, kan det måske være svært at se det positive ved varmen.

Men det har vi fået jer til at hjælpe os med. På Facebook kom vi på TV SYD tirsdag med vores bud på, hvad det bedste ved varmen er. Vi spurgte, om I ville lege med, og det ville rigtigt mange af jer heldigvis.

Her har vi samlet nogle af jeres bud på, hvad det bedste ved de høje temperaturer er.

- Der er mindre vasketøj, da man ikke har så meget på, skriver Heidi Arens Jørgensen.

Og hun er da ikke den eneste, der er glad for at slippe for nogle af de huslige pligter i sommervarmen. Det er Lisbeth K. Nordberg også.

- Det bedste ved varmen er, at græsslåmaskinen holder ferie, skriver hun i en kommentar på Facebook.

Monica Mikkelsen har også et bud på, hvad det bedste ved varmen er. Hun fremhæver en nyttig opfindelse.

- Det bedste ved sommeren er, at deodoranten er opfundet og bliver brugt, skriver hun.

Vinter i sigte

Mange af dem, der har kommenteret opslaget på Facebook, er enige om, at det bedste ved varmen er, at man ikke behøver at rejse til udlandet for at nyde sol og sommer.

Men der er også dem, der ser varmen som en perfekt undskyldning for at se fjernsyn indenfor.

- Det bedste ved varmen er, at det er i orden at blive inde og se Tour de France, for det er køligt i stuen, skriver Flemming Dahl Greisen i en kommentar på Facebook.

Nogle er dog ved at være lidt trætte af de høje temperaturer. Flere glæder sig til, at det bliver koldt igen.

- Det bedste ved sommeren er, at vi glæder os dobbelt til vinter, skriver Eva Olsen.

Det er Mike Oxlong enig i. Han skriver:

- Det bedste ved sommeren er, at det bliver vinter igen engang.

