EP-valget: Syd- og Sønderjylland har skiftet farve fra gult til blåt

Ved Europa-Parlamentsvalget i går gik Syd- og Sønderjylland fra at være et fuldstændig gult område til at være mest blåt.

Ved Europa-Parlamentsvalg i 2014 var der ingen tvivl om, at Syd- og Sønderjylland var gult. I dag er den farve forvandlet til både blå og rød. Dansk Folkeparti gik ved valget søndag fra fire til ét mandat, og dermed er det kun Dansk Folkepartis Peter Kofod, der kommer ind i Europa-Parlamentet. Venstre er nu det langt største parti i TV SYD’s sendeområde, og Socialdemokratiet går med en andenplads. Fire ud af 15 kredse kan i dag kalde sig røde, mens resten er blå. Det viser tal fra it-virksomheden KMD, som formidler den officielle optælling. Du kan følge den officielle optælling her: kmdvalg.dk Se fordelingen herunder. Røde kredse: Sønderborg

Esbjerg by

Horsens

Fredericia Blå kredse: Hedensted

Vejle Nord

Vejle Syd

Vejen

Esbjerg Omegn

Tønder

Aabenraa

Haderslev

Kolding Syd

Kolding Nord Lokale tabere og vindere Det var første gang, at Liberal Alliance stillede op til Europa-Parlamentsvalget, og partiet fik ikke nok stemmer til at få et mandat. Partiets spidskandidat Mette Bock kom dermed ikke ind i Europa-Parlamentet. Hun genopstiller ikke ved det kommende folketingsvalg, og dermed kan hun sige farvel til politik for nu. Asger Christensen er opstillet som nummer tre på Venstres liste, og mandag morgen venter han i spænding på at få de personlige stemmetal. Med fire sikre pladser i Europa-Parlamentet fik Venstre en stor sejr i går, men det er endnu uvist, hvilke kandidater der skal rykke til Bruxelles. Morten Løkkegaard og Søren Gade synes sikre - men de to sidste pladser kan gå til Linea Søgaard-Lidel, der er opvokset i Esbjerg, Bergur Løkke Rasmussen eller Asger Christensen. Læs også EP-valgets lokale tabere og vindere