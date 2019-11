Syd- og Sønderjyllands eneste pindsvinemor har reddet 68 pindsvin siden sommer

Når det bliver koldt udenfor, får pindsvinene det svært. Især frosten eller manglende skjulesteder er problematiske for de små pindsvin, men når pindsvinene får brug for pleje, er der stort set ingen til at hjælpe dem i Syd- og Sønderjylland.

I Vojens finder man dog Mona Lisa Haarseim, der er Pindsvinevennernes eneste pindsvineplejer i Syd- og Sønderjylland.

Læs også Satte ild til et pindsvin

- Jeg har en tanke om, at jeg gør noget godt for naturen, og så virker det som en slags terapi for mig, fortæller Mona Lisa Haarseim om plejearbejdet med pindsvinene.

Vinteren er en hård tid for pindsvinene

Mona Lisa Haarseim har nok at se til som pindsvineplejer. Lige nu har hun otte pindsvin boende i specialbyggede pindsvinebure, men siden sommeren har hun haft ikke mindre end 68 pindsvin, som har været hårdt medtaget, i pleje. Nogle af dem er døde, andre er flyttet til andre pindsvinehjem, men de fleste af dem er sat ud i naturen igen efter at være blevet rustet til et liv i den kolde natur.

Læs også Mareridt for pindsvin

- Av, Pinky, du skal da ikke bide, siger Mona Lisa Haarseim, da hun stikker hånden ind i det specialbyggede bur, som et af pindsvinene bor i. Pindsvinene skal gerne veje omkring 400 gram for at kunne klare sig igennem vinteren, og netop derfor er Pinky kommet i pleje.

- Ham her vejede 46 gram, da han kom ind, og så har vi flasket ham op med kattekillingemælk, fortæller hun.

Pindsvinet Pinky vejede 46 gram, da det kom i Mona Lisas pleje. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

Svært at finde gemmesteder

Ud over vægten kan pindsvinene have svært ved at finde naturlige skjulesteder. Pindsvin kan godt lide søge ly i afsides kroge af en have, for eksempel i en stak blade eller en brændestabel, men moderne haver efterlader ikke mange af den slags skjulesteder.

- Vi har efterhånden skabt et samfund, hvor der er mindre og mindre plads til pindsvin. Vi har alle sammen så pæne, ordentlige og rene haver, at der ikke er de naturlige bosteder, siger Mona Lisa Haarseim.

Derfor håber Mona Lisa Haarseim, at flere fremover vil melde sig som frivillig.

- Jeg vil rigtig, rigtig gerne have nogle flere kollegaer, vi mangler dem hårdt her i det jyske. Det er et super dejligt job, du får ikke noget for det andet end glæden ved at kunne sætte et sundt og raskt dyr ud igen.