Syd- og Sønderjyllands Politi samler efterforskningen på tre centre

Fra tirsdag arbejder Syd- og Sønderjyllands Politi efter en ny struktur, der bl.a. samler efterforskning af de lidt tungere forbrydelser i Esbjerg, Haderslev og Sønderborg.

I den nye struktur organiserer Syd- og Sønderjyllands Politi generelt arbejdet anderledes med det formål at blive bedre til at løse tungere og mere specialiserede sager.

Ifølge ledelsen i Syd- og Sønderjyllands Politi vil den ændrede organisation give mulighed for at øge antallet af patruljer hen over ugen.

Sagsbehandling og efterforskning samles fra i dag på områdestationerne Nordvest i Esbjerg, Nordøst i Haderslev og Syd i Sønderborg, hvorfra der også stadig vil køre patruljer ud.

Politiet vil desuden stadig have stationer i de nuværende otte byer: Esbjerg, Haderslev, Sønderborg, Varde, Aabenraa, Tønder, Vejen og Ribe.

Politistationerne i Varde, Aabenraa, Tønder og Vejen vil også fortsat have patruljer, der dækker disse kommuner.

I Ribe vil der også stadig være patruljer som før. Men de vil ved vagtskifte køre ud fra primært Esbjerg.