Syd- og sønderjyske kommuner er tæt på top og bund

Der er stor forskel i hvor gode kommunerne er til at dygtiggøre ikke-vestlige elever i folkeskolen, viser en ny analyse. Kolding er tæt på toppen, mens Tønder næsten rammer bunden.

Kolding er 3. bedst, mens Tønder er 5. dårligst, når det kommer til, hvor god den enkelte kommune er til at dygtiggøre ikke-vestlige elever i folkeskolen. Og det smitter af på elevernes karaktergennemsnit.

Folkeskolen har kæmpe betydning for de unges fremtid, og de elever, der kommer skidt ud af folkeskolen er allerede halvvejs nede af en livsbane, vi ikke ønsker. Inger Støjberg, Udlændige- og Integrationsminister, Venstre

Det viser en ny analyse, der er foretaget af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Analysen tager højde for, at kommunerne har forskellig elevsammensætning og forskellige rammevilkår, og herved kan man se, hvor godt eleverne burde klare sig ved folkeskolens afgangseksamen – og på hvordan de reelt klarer sig.

Kolding kommune ligger 0,5 karakter over, hvad man burde forvente. Hvorimod Tønder ligger 0,4 karakter under, hvad man burde forvente.

Den kommune der klarer sig bedst ligger 0,9 over de karakterer, der kan forventes, mens den kommune, der er dårligst til at løfte nydanske skoleelever ligger 1,2 karakter under, hvad man kan forvente af kommunen.

Og den opgave bør kommunerne klare bedre, understreger Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg i en pressemeddelelse.

Vi kommer i regeringens kommende parallelsamfundsudspil også til at stille skarpt på, hvordan vi kan belønne de kommuner, som lykkes med opgaven. Inger Støjberg, Udlændige- og Integrationsminister, Venstre

- Vi er nødt til at kunne tale åbent om, hvorvidt kommunerne gør det godt nok eller ej. I sidste ende handler det her om integration, og om at unge – uanset etnisk baggrund – har de samme muligheder, når de går ud af folkeskolen. Folkeskolen har kæmpe betydning for de unges fremtid, og de elever, der kommer skidt ud af folkeskolen er allerede halvvejs nede af en livsbane, vi ikke ønsker, siger ministeren.

Inger Støjberg håber, at kommunerne vil læse analysen, tage den til sig og lærer af hinanden.

- Vi kommer i regeringens kommende parallelsamfundsudspil også til at stille skarpt på, hvordan vi kan belønne de kommuner, som lykkes med opgaven, og gøre det attraktivt for de kommuner, der befinder sig i bunden af listen, uddyber hun.

I dette notat kan du se, hvordan din kommune klarer sig.