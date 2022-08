Sydbank har stor vækst viser nyt regnskab

- Vi efterlever vores strategi: Vækst i forretningen. Vi tiltrækker nye kunder og vokser sammen med eksisterende kunder. Bankudlånet fortsætter med at stige i et højt tempo, fortsætter Karen Frøsig.



Bestyrelsesformand Lars Mikkelgaard-Jensen glæder sig også over resultatet.

- Det er positivt, at banken i de senere år har øget indtjeningskraften og dermed leverer et meget konkurrencedygtigt resultat - også i en tid, hvor de finansielle markeder lider under store kursfald på såvel obligationer som aktier, siger han.

Sydbank forventer i det hele taget vækst i den danske økonomi frem til udgangen af året. Det fremgår af regnskabet. De regner med et overskud mellem 1,35 og 1,55 millarder kroner.