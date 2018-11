Syddansk kommune er bedst til at undgå restskat

Borgerne i Kolding Kommune er de bedste i hele landet til at slippe for irriterende restskat.

Nyt hus, nyt job eller skilsmisse. Det er nogle af de væsentlige ændringer i livet, der påvirker forskudsopgørelsen fra SKAT.

I morgen, tirsdag den 13. november, ligger forskudsopgørelsen klar til omkring 5,1 millioner borgere. Og en korrekt udfyldt forskudsopgørelse er, ifølge SKAT, den bedste måde at undgå en uventet restskat. Derfor er det en god ide at bruge 10 minutter på at tjekke forskudsopgørelsen.

Det er især vigtigt at tjekke forskudsopgørelsen, hvis der er sket væsentlige ændringer i ens liv. Lotte Dige Toft, kontorchef, Skattestyrelsen

Det kan borgerne i Kolding Kommune tale med om. For de er de bedste i hele landet til at undgå restskat. I foråret oplevede kun 18,1 procent at få besked om, at de skulle betale restskat. Det fremgår af en opgørelse fra Skattestyrelsen. I den modsatte ende ligger Syddjurs Kommune, hvor 31,7 procent skal betale restskat.

- Det er især vigtigt at tjekke forskudsopgørelsen, hvis der er sket væsentlige ændringer i ens liv. Fx kan en ny bolig betyde nye renteudgifter og ejendomsværdiskat. Et nyt job kan betyde mere i løn og ændret kørselsfradrag. Hvis man ikke får tjekket og eventuelt ændret sin forskudsopgørelsen, kan man ende med en restskat, man ikke havde forudset, forklarer Lotte Dige Toft, der er kontorchef i Skattestyrelsen.

Borgerne i Kolding Kommune er bedst til at undgå restskat. Foto: Skattestyrelsen

Årets første lønseddel, januarlønnen, er der, hvor man første gang kan se konsekvensen af forskudsopgørelsen. For nogle kan det betyde tusinder af kroner i forskel.

Derfor er det vigtig allerede nu at tjekke, om forskudsopgørelsen er korrekt. Du kan f.eks. tage fradragstesten på skat.dk/fradragstest.