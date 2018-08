Syddansk Universitet giver en million kroner til Obama-besøg

Kolding Kommune giver 750.000 kroner til Obama-besøg. Nu mere end fordobler Syddansk Universitet det beløb med en million kroner.

En million kroner. Så mange penge har Syddansk Universitet valgt at skyde i Barack Obamas besøg, skriver Piopio.dk.

Den 28. september kommer USAs tidligere præsident til Danmark, hvor han vil besøge Syddansk Universitets afdeling i Kolding. Kolding Kommune har allerede meldt ud, at den støtter det lukkede arrangement med 750.000 kroner. Nu bliver det tal mere end fordoblet, når Syddansk Universitet skyder en million kroner i arrangementet.

Den beslutning er alene truffet af SDUs bestyrelsesformand, Lars Nørby Johansen, efter indstilling fra SDUs rektor, Henrik Dam.

Ifølge bestyrelsesformanden vil arrangementet gavne Kolding, og det vil være fagligt relevant for de studerende.

Det har en utrolig stor betydning for Kolding og for SDU. Jeg står gerne på mål for beslutningen – 100 procent. Lars Nørby Johansen, bestyrelsesformand, Syddansk Universitet

- Det er et lukket arrangement i den forstand, at alle ikke kan komme, men vi har givet vores midler til arrangementet for at sikre, at 200 af vores studerende kan komme med. Og det har været fuldstændig afgørende for vores bevilling, siger Lars Nødby Johansen til Piopio.dk.

En beslutning, der møder kritik

Det er ikke alle, der er enige med bestyrelsesformandens beslutning. For med en pris på en million kroner, så koster det 5000 pr. studerende, der deltager i arrangementet.

Den socialdemokratiske universitetsordfører, Mette Reissmann, havde håbet, at man i stedet for at skyde pengene i et arrangement, som kun 200 studerende får gavn af, kunne have brugt dem på noget, som alle fik gavn af.

- Vi har en regering, som jo i den grad har skåret ned på kernevelfærd. Der er også skåret ned på universiteterne. Her lider man dagligt under en to-procents besparelse, fortæller Mette Reismann til Piopio.dk

Men bestyrelsesformanden ser anderledes på det.

- Det er usædvanligt, at man kan indgå et sådant samarbejde og få Obama til landet. Det har en utrolig stor betydning for Kolding og for SDU. Jeg står gerne på mål for beslutningen – 100 procent, siger Lars Nørby Johansen.

